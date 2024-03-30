Ограничение для большегрузов введут на новом Борском мосту с 27 апреля Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ограничение для большегрузов будет действовать на дублере Борского моста в Нижегородской области с 27 апреля до 29 сентября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Под ограничения подпадают транспортные средства с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонн.

Это связано с тем, что в моменты пиковой интенсивности движения участки подходов к мосту работают в режиме повышенной загрузки.

"Ограничение будет действовать с 6:00 до 23:00 по направлению из Нижнего Новгорода в сторону Бора по пятницам, субботам, предпраздничным рабочим дням (8 мая, 11 июня), праздничным выходным дням (9 мая, 12 июня) и в воскресенье, 28 апреля, а по направлению из Бора в Нижний Новгород - по воскресеньям (кроме 28 апреля) и праздничным выходным дням (1 мая, 12 июня)", - говорится в сообщении.

Вводимое ограничение не коснется международных перевозок грузов, пассажирских перевозок автобусами, перевозок пищевых продуктов, животных, лекарств, топлива, смазочных масел, семенного фонда, удобрений кормов, кормовых добавок и премиксов для сельскохозяйственных животных, почты и почтовых грузов, перевозок грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или других ЧС, транспортировки дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемой при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, а также транспортных средств, перевозящих ТКО.

Напомним, движение автотранспорта по старому Борскому мосту закрыли с 26 марта.