Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 апреля 2024 18:10  [79] Перекладка электросетей завершается на стройплощадке метро на площади Свободы
11 апреля 2024 17:43  [92] Ограничение для большегрузов введут на новом Борском мосту с 27 апреля
11 апреля 2024 17:07  [112] Субботник пройдет на озере Силикатном в Нижнем Новгороде
11 апреля 2024 16:15  [151] Междисциплинарный проект развития прибрежных территорий может появиться в Нижнем Новгороде
11 апреля 2024 16:07  [144] Всероссийская акция "Красная гвоздика" в седьмой раз проходит в Нижегородской области
11 апреля 2024 15:53  [183] Режим ЧС ввели у дореволюционного дома на Большой Покровской в Нижнем Новгороде
11 апреля 2024 15:37  [147] Производительность нижегородского ООО "Автопровод" выросла благодаря нацпроекту
11 апреля 2024 15:16  [191] Семейный бум: "Ростелеком" зафиксировал рост подключений к пакетам услуг для семьи в Нижегородской области
11 апреля 2024 15:06  [179] Работы по проекту ФКГС начались в Нижегородской области
11 апреля 2024 14:51  [207] Аварийный дом сносят на улице Керченской в Нижнем Новгороде
Общество

Ограничение для большегрузов введут на новом Борском мосту с 27 апреля

11 апреля 2024 17:43  [92] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ограничение для большегрузов будет действовать на дублере Борского моста в Нижегородской области с 27 апреля до 29 сентября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Под ограничения подпадают транспортные средства с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонн.

Это связано с тем, что в моменты пиковой интенсивности движения участки подходов к мосту работают в режиме повышенной загрузки.

"Ограничение будет действовать с 6:00 до 23:00 по направлению из Нижнего Новгорода в сторону Бора по пятницам, субботам, предпраздничным рабочим дням (8 мая, 11 июня), праздничным выходным дням (9 мая, 12 июня) и в воскресенье, 28 апреля, а по направлению из Бора в Нижний Новгород - по воскресеньям (кроме 28 апреля) и праздничным выходным дням (1 мая, 12 июня)", - говорится в сообщении.

Вводимое ограничение не коснется международных перевозок грузов, пассажирских перевозок автобусами, перевозок пищевых продуктов, животных, лекарств, топлива, смазочных масел, семенного фонда, удобрений кормов, кормовых добавок и премиксов для сельскохозяйственных животных, почты и почтовых грузов, перевозок грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или других ЧС, транспортировки дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемой при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, а также транспортных средств, перевозящих ТКО.

Напомним, движение автотранспорта по старому Борскому мосту закрыли с 26 марта.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борский мост Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
20 марта 2024 18:11  [577] Разметку для реверсивного движения на дублере Борского моста нанесут 26 марта
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph