Лекция о бразильском модернизме пройдет в НГХМ Культура и отдых

Лекция о бразильском модернизме пройдет в НГХМ 13 апреля, сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Лекция "Бразильский модернизм. Неделя современного искусства 1922 года" состоится в рамках серии культурных инициатив Посольства Бразилии в Российской Федерации.

Лектор Наталья Вихрева — искусствовед-исследователь, куратор направления "Искусство глобального Юга (Латинская Америка)" музея "Российская галерея искусств", преподаватель Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова.

"Бразильский модернизм — явление заметное не только в самой стране, но и за ее пределами. Все началось в феврале 1922 года, когда коллективная выставка, устроенная в рамках трехдневного фестиваля, навсегда изменила направление развития бразильского искусства. Событие, получившее название "Неделя современного искусства", состоялось чуть более ста лет назад и до сих пор вызывает живой интерес у исследователей и историков. В рамках презентации книги Араси Амарал "Бразильский модернизм" мы поговорим о бразильском модернизме в мировом контексте, о книге как проекте и вехе в российской бразилистике, а также о процессах, повлиявших на становление бразильского современного искусства" - рассказала Наталья Вихрева.

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