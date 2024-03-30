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Общество

Перекладка электросетей завершается на стройплощадке метро на площади Свободы

11 апреля 2024 18:10  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Перекладка электросетей и линий связи завершается на стройплощадке метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал "МетроНН".

Строители продолжают работы по выносу инженерных сетей и возведению ДПК на самом сложном участке метростроения в центре города.

"Работы идут также на участках по переносу водопровода и канализации, причем трубы уже находятся на большой глубине", - говорится в сообщении.

Объездную дорогу около стройплощадки планируют открыть во II квартале 2024 года.

Напомним, неучтенные коммуникации обнаружили на стройплощадке метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что глубина тоннелей новых станций нижегородского метро достигнет 24 метров.

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Теги:
Метро Строительство
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