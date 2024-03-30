Курсы доллара и евро могут немного вырасти к концу года Экономика

Финансовые аналитики предсказывают небольшой рост курса доллара и евро к концу текущего года, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, в настоящее время Центробанк и Минфин сдерживают рост курса основных валютных пар.

Так, одной из мер стабилизации валютного рынка называются ограничения на снятие иностранной валюты с депозитных счетов, которые Центробанк ввел в 2022 году. На этой неделе регулятор сообщил о продлении данной меры до 9 сентября 2024 года.

Как отмечают эксперты, американская валюта постоянно находится в цикле взлетов и падений, по которым можно отследить состояние инвестиционных потоков.

"Когда деньги из США уходят на растущие рынки развивающихся стран, курс валюты падает. Сейчас ситуация противоположная, потому что американцы начали привлекать капитал на свою территорию", - говорит аналитик компании "Золотой монетный двор" Дмитрий Голубовский.

Он также добавил, что уже в начале 2025 года доллар снова может подешеветь.