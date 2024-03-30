Четвертая научная конференция "Ценность каждого" открылась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Алексей Чугунов

Четвертая научно-практическая конференция "Ценность каждого" открылась в Доме народного единства в столице Приволжья 12 апреля. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

Конференция посвящена устройству жизни людей с психическими (ментальными) нарушениями. На конференции участники обсуждают вопросы дееспособности и опеки, защиты прав людей с психическими расстройствами, а также подготовку специалистов, которые работают с детьми и взрослыми с нарушениями в развитии, сопровождение семей, в которых проживают люди с психическими нарушениями.

На церемонии открытия конференции приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, автор проекта Народного фронта "Регион заботы" Нюта Федермессер и член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Битова.

"Эта тема стоит на особом контроле у главы региона Глеба Никитина. Именно в Нижегородской области впервые в стране появилась уникальная служба защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами", - рассказал Андрей Гнеушев.

Нюта Федермессер добавила, что подобные службы также начали работать в Москве и Санкт-Петербурге, но не такого большого масштаба, как в Нижегородской области.

"Помимо этого, "Регион заботы" в Нижегородской области открыл "Школу советников". Это единственная институция, которая сразу может собрать межведомственную команду по какому-либо вопросу", - подчеркнула Федермессер.

Напомним, детскую поликлинику построят в Сормове в Нижнем Новгороде за 662 млн рублей.