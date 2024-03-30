Конкурc на лучшего водителя такси прошел в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба Всероссийского конкурса "Лучший водитель такси в России"

Региональный этап IV Всероссийского конкурса"Лучший водитель такси в России" прошел в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба конкурса, организатором мероприятия стал общественный совет по развитию такси при поддержке Министерства транспорта РФ и ГУОБДД МВД России.

По условиям конкурса, участники должны были показать знание и соблюдение ПДД, эрудицию, а также умение оказывать медпомощь пострадавшим. В практической части турнира водители соревновались в умении плавно и аккуратно управлять автомобилем. Также среди заданий было умение быстро и правильно установить детское кресло.

Фигуры вождения водители такси выполняли с полным стаканом воды, установленном на крыше автомобиля.

В результате всех этапов регионального конкурса победителем был признан Евгений Епланов, который будет представлять Нижегородскую область в финале конкурса. Второе место заняла Дарья Сайгушева, третье - Лев Макаров.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ввели ограничения на работу в такси для иностранцев.