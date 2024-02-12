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Общество

Электротакси в Нижнем Новгороде выполнило более 360 тысяч заказов

05 марта 2024 16:53  [73] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Электротакси, использующие зарядную инфраструктуру компании Hyper, выполнили более 360 000 заказов в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба компании Hyper.

Вместе с тем, потребление электроэнергии достигло 1.5 млн кВт/ч.

В компании Hyper напомнили, что в январе 2023 года был запущено электротакси в Нижнем Новгороде, тогда на дороги города выехало 200 электромобилей.

"В течение года проект был масштабирован и тиражирован в другие регионы России, что позволило удвоить общее количество единиц электротакси, обслуживаемых компанией", - пояснили в компании Hyper.

Напомним, Нижегородская область и компания Hyper подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития инфраструктуры для электротранспорта в ходе конференции "ЦИПР" в мае 2023 года.

Также ранее сообщалось, что Нижегородская область по итогам 2023 года заняла третье место в России по количеству установленных быстрых зарядных станций для электромобилей.

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Теги:
Общественный транспорт Такси
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