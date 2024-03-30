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Общество

Жителя Сосновского района оштрафовали на 4,6 млн рублей за ущерб почвам

12 апреля 2024 16:25  [97] Общество

Жителя Сосновского района Нижегородской области оштрафовали на 4,6 млн рублей за нанесенный ущерб почвам. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Сотрудники управления в ходе внеплановой проверки в феврале 2019 года обнаружили, что на земельных участках сельхозназначения площадью 17,9 га около деревни Масленка проложена дорога из щебня. В результате ее строительства был испорчен плодородный слой почвы, что подтвердили протоколы исследования почвенных образцов и заключения эксперта.

На физическое лицо составили административные протоколы по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ и подсчитали ущерб, нанесенный почвам при строительстве дороги. Его размер составил 4,6 млн рублей.

Нарушитель отказался добровольно оплатить штраф, тогда материалы дела были переданы в суд. Нижегородский городской суд 26 декабря 2022 года постановил взыскать ущерб, и 10 апреля 2024 года землепользователь полностью возместил его.

Напомним, нижегородский ЗМЗ оштрафовали на 1,1 млн рублей за загрязнение почвы.

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Теги:
Сельское хозяйство Сосновский район
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