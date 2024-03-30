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Общество

Новый подрядчик завершит благоустройство территории у проспекта Бусыгина на Автозаводе

12 апреля 2024 17:06  [2] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Новый подрядчик завершит благоустройство общественного пространства около проспекта Бусыгина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава города Юрий Шалабаев.

Глава города проверил общественное пространство вдоль проспекта Бусыгина, где подрядчик не справился со своими обязанностями при его благоустройстве.

"Знаю, как много жителей переживают за судьбу этого места. Сейчас к работам приступает новый подрядчик. Он должен будет восстановить озеленение и сделать резиновое покрытие на площадках. Работы мы оплачиваем из тех средств, которые не получил прошлый подрядчик за срыв сроков",- пояснил Шалабаев.

По данным портала госзакупок, новым подрядчиком стало ООО "Стройпроект". Компания согласилась завершить благоустройство территории за 6,8 млн рублей при начальной(максимальной) стоимости контракта в 8,6 млн рублей.

Благоустройство должно завершиться до 24 июня.

Также Юрий Шалабаев проинспектировал территорию на улице Пермякова. Там тоже запланировано восстановление благоустройства после проведенного ремонта.

Напомним, подрядчика оштрафовали на 7,7 млн рублей за срыв сроков благоустройства территории вдоль проспекта Бусыгина в Автозаводском районе.

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Теги:
Автозаводский район Благоустройство
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