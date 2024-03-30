Торговый объект снесли на Автозаводе за нелегальную продажу алкоголя Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Нелегальный торговый объект снесли у дома №1В на проспекте Бусыгина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По данным администрации Автозаводского района, в торговом объекте неоднократно выявлялись случаи нарушения требований законодательства в сфере реализации алкогольной продукции.

"Также на работу киоска неоднократно жаловались жители в отдел полиции №1", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, в этом году в Автозаводском районе был добровольно снесен еще один торговый объект - павильон (шиномонтаж) у дома 20А по улице Сергея Тюленина.

Что касается 2023 года, то тогда принудительно снесли киоск у дома №88А по проспекту Ленина и киоск у дома №6 на проспекте Бусыгина, а также торговый павильон у дома №41 по улице Юлиуса Фучика.

Напомним, 20 незаконных торговых объектов снесли в Канавинском районе в 2022 году.