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Бизнес

Нижегородский совет по земельным отношениям одобрил выделение участков под инвестпроекты

13 апреля 2024 10:00  [36] Бизнес

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал выделение участков под 14 инвестиционных проектов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, общий объем инвестиций составит 2,4 мрл рублей.Планируется, что будут созданы более 600 рабочих мест.

Согласно сообщению, совет выдал разрешение на строительство в Лысковском муниципальном округе склада готовой продукции комплекса по переработке мясных продуктов, центра по производству сувенирной продукции в Арзамасе и на возведение АПК в Нижнем Новгороде.

Помимо этого, в Дзержинске одобрено выделение трех участков. Это участок под строительство производства теплоизоляции из пенополиуретана, комплекса по восстановлению агрегатов для грузового и сельскохозяйственного транспорта, а также участок под строительство производства бытовой химии.

Подать заявку на подбор земельного участка можно через электронный сервис "Личный кабинет инвестора" , который действует на инвестиционном портале

Ранее сообщалось, что капиталовложения в Нижегородской области в 2023 году выросли на 36,6%

Также сообщалось, что более 130 новых проектов для инвестирования появилось на инвестиционном портале Нижегородской области.

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Теги:
Земля Инвестиции
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