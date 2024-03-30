Всероссийская конференция "Ценность каждого" проходит в Нижнем Новгороде Общество

Фото: проект Народного фронта "Регион заботы"

Вторая часть IV научно-практической конференции "Ценность каждого" проходит в Нижнем Новгороде. Как сообщает проект Народного фронта "Регион заботы", в мероприятии участвуют представители российских НКО, министерств социальной политики и учреждений социальной защиты.

В течении двух дней на конференции поднимут тему жизнеустройства людей с психическими нарушениями. Также участники симпозиума разработают практические решения, которые помогут улучшить качество жизни "особенных" детей и взрослых.

По словам организаторов конференции, Нижегородская область первый в стране регион, где работает независимая "Служба защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Кроме того, министерство социальной политики региона вместе с руководством психоневрологических интернатов и НКО реализует проекты тренировочного и сопровождаемого проживания подопечных этих учреждений.



АНО "Служба защиты прав" рассказала об опыте защиты прав людей с психическими нарушениями, АНО "Родительский комитет" представил проект альтернативного жизнеустройства людей с нарушениями психических функций, а представители Борского психоневрологического интерната выдвинул концепцию трудоустройства людей, проживающих в ПНИ.

СПРАВКА.

Первая часть IV научно-практической конференции «Ценность каждого» прошла в Москве 21-22 марта в смешанном формате. В ней приняли участие почти 10 тысяч участников из всех регионов России, а также из Армении, Беларуси, Грузии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, ОАЭ и Узбекистана. Онлайн-трансляции дискуссий, круглых столов и мастер-классов уже набрали более 1,5 млн просмотров.

Организаторами конференции являются Министерство труда и социальной защиты РФ, Альянс профессиональных организаций, поддерживающих детей и взрослых с психическими нарушениями "Ценность каждого", Центр лечебной педагогики "Особое детство", НРОО "Движение сельских женщин", министерство социальной политики Нижегородской области, проект Народного фронта "Регион заботы" и АНО "Служба защиты прав".