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Общество

Всероссийскую ярмарку трудоустройства в Нижнем Новгороде посетили свыше 7 тысяч человек

13 апреля 2024 13:37  [95] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Всероссийскую ярмарку трудоустройства в Нижнем Новгороде посетили свыше 7 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В общей сложности на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства “Работа России. Время возможностей”, которая прошла на Нижегородской ярмарке было представлено более 8 тысяч вакансий от 300 работодателей.

Более 4,5 тысяч посетителей интересовались вакансиями, еще 3,5 тысячи изъявили желание пройти переподготовку или профессиональное обучение. Каждый третий гость ярмарки прошел собеседование с работодателями. Кроме того, почти 500 человек получили предложения о работе и ещё 7 были трудоустроены на месте.

В торжественной церемонии открытия ярмарки приняли участие представители правительства Нижегородской области, профильных организаций и ведомств, а также представители региональных структур поддержки бизнеса, деловых объединений и общественных организаций.

Добавим, что региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел одновременно во всех регионах России. Федеральный этап ярмарки намечен на конец июня.

Напомним, в настоящий момент содействие занятости – одна из основных задач национального проекта "Демография". В рамках нацпроекта отремонтировали более 50 помещений центров занятости населения в регионе. Все они были переформатированы в кадровые центры "Работа в России". 

Ранее сообщалось, что более 1000 человек посетили площадку нижегородского кадрового центра на выставке "Россия.

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Теги:
вакансии Трудоустройство ярмарки
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