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Общество

Общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 20 апреля

13 апреля 2024 18:26  [93] Общество

Фото: соцсети Юрий Шалабаев

Общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 20 апреля. Об этом в своем tg-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев
По сложившейся традиции на уборку всех районах города выйдут активные и неравнодушные жители, коллективы предприятий, члены ТОСов, молодёжные организации, волонтёры, коммунальщики, а также ТСЖ и ДУКи.

“Как и много лет подряд, я тоже приму участие. Решил, что пойду на субботник на одну из территорий, о которой мне писали жители”- написал Юрий Шалабаев.

Желающим принять участие в субботнике мэр рекомендовал следить за актуальной информацией, которая в течении недели будет опубликована в соцсетях районных администраций в Телеграмм и ВКонтакте.

Глава города также отметил, что всем, кто выйдет на субботник будет предоставлен инвентарь.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пройдет субботник на озере Силикатном

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Теги:
Субботник Юрий Шалабаев
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