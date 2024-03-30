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Общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 20 апреля. Об этом в своем tg-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев
По сложившейся традиции на уборку всех районах города выйдут активные и неравнодушные жители, коллективы предприятий, члены ТОСов, молодёжные организации, волонтёры, коммунальщики, а также ТСЖ и ДУКи.
“Как и много лет подряд, я тоже приму участие. Решил, что пойду на субботник на одну из территорий, о которой мне писали жители”- написал Юрий Шалабаев.
Желающим принять участие в субботнике мэр рекомендовал следить за актуальной информацией, которая в течении недели будет опубликована в соцсетях районных администраций в Телеграмм и ВКонтакте.
Глава города также отметил, что всем, кто выйдет на субботник будет предоставлен инвентарь.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пройдет субботник на озере Силикатном
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