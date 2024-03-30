Субботник пройдет на озере Силикатном в Нижнем Новгороде Общество

Субботник пройдет на озере Силикатном в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщает "НТА-Приволжье".

Согласно информации, экологическая акция при поддержке Росмолодежи запланирована на 14 апреля.

В рамках мероприятия пройдет уборка от мусора прибрежной территории. Ранее водолазы уже очистили дно водоема.

Все участники акции получат необходимый инвентарь: перчатки, мешки. По окончанию субботника запланировано чаепитие.

Ранее сообщалось, что новый сезон волонтёрского движения "Оберег" начнется с субботника в Балахне.