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Общество

Субботник пройдет на озере Силикатном в Нижнем Новгороде

11 апреля 2024 17:07  [94] Общество

Субботник пройдет на озере Силикатном в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщает "НТА-Приволжье".

Согласно информации, экологическая акция при поддержке Росмолодежи запланирована на 14 апреля.

В рамках мероприятия пройдет уборка от мусора прибрежной территории. Ранее водолазы уже очистили дно водоема.

Все участники акции получат необходимый инвентарь: перчатки, мешки. По окончанию субботника запланировано чаепитие.

Ранее сообщалось, что новый сезон волонтёрского движения "Оберег" начнется с субботника в Балахне.

 

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Теги:
Сормовский район Экология
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