Благотворительная акция по поддержке семей участников СВО и людей с ОВЗ прошла в Автозаводском районе

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Очередная благотворительная акция для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для многодетных семей, чьи родные выполняют служебный долг в зоне СВО, состоялась в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Бесплатно выбрать необходимые товары в магазине одежды и обуви смогли 30 семей.
Акцию организовали администрация Автозаводского района, местное отделение "Единой России", районное управление соцзащиты населения и предприниматели.
Глава администрации, секретарь местного отделения партии Автозаводского района Александр Нагин вручил благодарственные письма представителям магазина за участие в благотворительных проектах.
"Более шести лет мы проводим акцию для нуждающихся в особой защите жителей района совместно с предпринимательским сообществом. Для многих семей эта акция долгожданная. Несмотря на меры поддержки, оказываемые государством, людям важно чувствовать заботу и внимание со стороны общества", - сказал Александр Нагин.
Семьи получили в подарок одежду и обувь на общую сумму 150 тысяч рублей.
Такие благотворительные акции при поддержке местного политсовета партии в районе проходят несколько раз в год: в преддверии новогодних праздников, накануне Дня Победы, в декаду инвалидов, в День защиты детей и День знаний.
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