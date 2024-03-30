Благотворительная акция по поддержке семей участников СВО и людей с ОВЗ прошла в Автозаводском районе Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Очередная благотворительная акция для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для многодетных семей, чьи родные выполняют служебный долг в зоне СВО, состоялась в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Бесплатно выбрать необходимые товары в магазине одежды и обуви смогли 30 семей.

Акцию организовали администрация Автозаводского района, местное отделение "Единой России", районное управление соцзащиты населения и предприниматели.

Глава администрации, секретарь местного отделения партии Автозаводского района Александр Нагин вручил благодарственные письма представителям магазина за участие в благотворительных проектах.

"Более шести лет мы проводим акцию для нуждающихся в особой защите жителей района совместно с предпринимательским сообществом. Для многих семей эта акция долгожданная. Несмотря на меры поддержки, оказываемые государством, людям важно чувствовать заботу и внимание со стороны общества", - сказал Александр Нагин.

Семьи получили в подарок одежду и обувь на общую сумму 150 тысяч рублей.

Такие благотворительные акции при поддержке местного политсовета партии в районе проходят несколько раз в год: в преддверии новогодних праздников, накануне Дня Победы, в декаду инвалидов, в День защиты детей и День знаний.