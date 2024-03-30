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Происшествия

Росприроднадзор организовал проверку из-за массовой гибели рыбы под Воротынцем

15 апреля 2024 11:38  [105] Происшествия

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

Инспекторы Росприроднадзора обследуют реку Чугунка в Воротынском районе региона. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Сотрудники надзорного ведомства выехали на место после жалоб жителей на загрязнение реки Чугунки и массовой гибели рыбы.

"В настоящее время проводится обследование акватории и берега реки, а также прилегающей территории. Специалисты лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" отберут пробы грунта и воды для исследований", - говорится в сообщении.

Росприроднадзор устанавливает вероятные источники загрязнения реки. Так, проверяется на предмет возможной причастности к негативному воздействию на водоем АО "Спиртзавод Чугуновский". Это предприятие относится к I категории негативного воздействия на окружающую среду.

Напомним, нижегородский ЗМЗ оштрафовали на 1,1 млн рублей за загрязнение почвы.

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Теги:
Река Экология
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