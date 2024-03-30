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Общество

Нижегородские разработчики могут получить компенсацию при продаже своих лицензий

15 апреля 2024 13:22  [96] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские разработчики могут получить компенсацию 50% стоимости программного обеспечения (ПО) при продаже своих лицензий бизнесу по льготной цене.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, АНО "Горький Тех" начала новый прием заявок.

Данная мера поддержки разработана Минцифры Нижегородской области совместно с "Горький Тех" в конце прошлого года. 

Концепция поддержки состоит в том, что правообладатель нижегородского ПО теперь может продать свой продукт представителям малого и среднего бизнеса по льготной цене и получить недополученные доходы в качестве компенсации. Льготная стоимость составляет 50% от стоимости продукта, такой же размер компенсации получит разработчик ПО после продажи и предоставления отчетной документации.

По словам министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова, данная мера поддержки мотивирует правообладателей принимать участие в программе и продавать без потерь как можно больше лицензий.

"Вместе с этим мы облегчаем переход представителей малого и среднего предпринимательства на российское программное обеспечение, предоставив им возможность приобрести это ПО вдвое дешевле, что однозначно ускорит процесс импортозамещения и будет способствовать усилению технологического суверенитета страны и региона. Разработка подобных мер поддержки ИТ-отрасли отвечает целям нацпроекта "Цифровая экономика" и задачам, которые ставит президент России Владимир Путин", – подчеркнул министр .

Оператором конкурсного отбора на получение компенсации является "Горький Тех". Прием заявок начался в апреле и завершится 20 декабря текущего года в 17:00 на Единой платформе предоставления субсидий (ЕППС). Во время отбора все поступившие заявки будут рассмотрены на предмет соответствия требованиям. После чего, все разработчики ПО, которые прошли отбор и заключили договор, смогут продать свой продукт и получить компенсацию. 

Подать заявку, ознакомиться с Положением о конкурсном отборе можно на платформе ЕППС.

Ранее сообщалось, что нижегородские ИТ-компании и ИП смогут вернуть 100% НДФЛ за привлеченных специалистов из других регионов.

 


 
 

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Теги:
IT Льготы Технологии
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