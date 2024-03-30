Рейды по постановке на воинский учет новых граждан РФ прошли в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде выявлены новые граждане РФ, которые не встали на воинский учет, сообщил НИА "Нижний Новгород" источник в правоохранительных органах.

Согласно информации, проверочные мероприятия прошли на Канавинском рынке областного центра, а также на некоторых стройплощадках.

Всего сотрудники военного следственного отдела СК России по Нижегородскому гарнизону, совместно с военным комиссариатом и ГУ МВД России по региону проверили 29 лиц из числа иностранных и натурализованных граждан. Ряду из них были вручены повестки для постановки на воинский учет.

Параллельно, в рамках весенней призывной компании с гражданами, приобретшими гражданство РФ и подлежащими призыву, в военном комиссариате Нижегородской области сотрудники ВСО проводят разъяснительные беседы по порядку прохождения медицинского освидетельствования и работы призывной комиссии.

Одновременно военные следственные органы информируют граждан в возрасте от 18 до 30 лет, приобретших гражданство РФ: "Защита Отечества, является Конституционным долгом каждого гражданина!". Им рекомендуется незамедлительно обращаться в военные комиссариаты по месту регистрации для постановки на воинский учёт.

Ранее сообщалось, что восемь мигрантов поставили на воинский учет в Нижнем Новгороде после рейда.