Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2024 15:41  [21] Семьям мобилизованных при отсутствии счётчиков сделают скидку на ЖКУ
15 апреля 2024 15:23  [95] Семейство хайлендов пополнилось в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
15 апреля 2024 15:13  [80] Более 3000 призывников отправятся служить в армии в Нижегородской области
15 апреля 2024 14:43  [113] Почти 17 тысяч человек посетили выставку "Завтра зависит от нас!"
15 апреля 2024 14:13  [110] Молодогвардейцы вновь отправились в ДНР с гуманитарной миссией
15 апреля 2024 13:56  [122] Нижегородские компании смогут пройти бесплатное обучение по работе с маркировкой товаров
15 апреля 2024 13:34  [183] Несколько подземных переходов планируют отремонтировать в Нижнем Новгороде
15 апреля 2024 13:22  [133] Нижегородские разработчики могут получить компенсацию при продаже своих лицензий
15 апреля 2024 12:56  [154] Рейды по постановке на воинский учет новых граждан РФ прошли в Нижнем Новгороде
15 апреля 2024 12:38  [167] Восемь человек госпитализированы в Нижнем Новгороде после поездок на самокате
Общество

Более 3000 призывников отправятся служить в армии в Нижегородской области

15 апреля 2024 15:13  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 3100 человек отправятся служить в армии в рамках весеннего призыва в Нижегородской области. Об этом заявил военный комиссар региона, полковник Сергей Агафонов в ходе пресс-конференции в НОИЦ 15 апреля.

По его словам, весенний призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля.

"Треть всех призывников из Нижегородской области отправятся служить в элитные части, в частности, в ВДВ, морскую пехоту, президентский полк охраны, в Семёновский и Преображенский полки. Хочу также отметить, что впервые за несколько лет ребят отправят на службу в погранвойска. Все ребята, которые отправятся служить по призыву, не попадут в зону СВО", - рассказал Агафонов.

Военный комиссар Нижегородской области добавил, что с этого призыва предельный возраст для прохождения службы увеличился с 27 до 30 лет.

И.о начальника военно-врачебной экспертизы Нижегородской области Сергей Бондаренко напомнил, что в 2023 году годными к военной службе были признаны 63,6% призывников, что на 1,5% меньше, чем в целом по Московскому военному округу.

"Временно не годными признали только 8% призывников", - сказал Бондаренко.

Ранее сообщалось, что горячая линия по вопросам весеннего призыва будет работать в департаменте по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Военные
Поделиться:
Новости по теме
26 февраля 2024 16:25  [1126] Нижегородская область войдёт во вновь созданный Московский военный округ
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph