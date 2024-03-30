Более 3000 призывников отправятся служить в армии в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 3100 человек отправятся служить в армии в рамках весеннего призыва в Нижегородской области. Об этом заявил военный комиссар региона, полковник Сергей Агафонов в ходе пресс-конференции в НОИЦ 15 апреля.

По его словам, весенний призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля.

"Треть всех призывников из Нижегородской области отправятся служить в элитные части, в частности, в ВДВ, морскую пехоту, президентский полк охраны, в Семёновский и Преображенский полки. Хочу также отметить, что впервые за несколько лет ребят отправят на службу в погранвойска. Все ребята, которые отправятся служить по призыву, не попадут в зону СВО", - рассказал Агафонов.

Военный комиссар Нижегородской области добавил, что с этого призыва предельный возраст для прохождения службы увеличился с 27 до 30 лет.

И.о начальника военно-врачебной экспертизы Нижегородской области Сергей Бондаренко напомнил, что в 2023 году годными к военной службе были признаны 63,6% призывников, что на 1,5% меньше, чем в целом по Московскому военному округу.

"Временно не годными признали только 8% призывников", - сказал Бондаренко.

Ранее сообщалось, что горячая линия по вопросам весеннего призыва будет работать в департаменте по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода.