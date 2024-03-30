Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2024 18:27  [8] Нижегородские парламентарии обсудили меры поддержки многодетных семей
15 апреля 2024 18:15  [49] "Мастерская новых медиа" будет готовить создателей стратегических медиапроектов
15 апреля 2024 18:08  [57] Депутаты намерены вместе с нижегородцами определить зоны для запрета использования электросамокатов
15 апреля 2024 17:38  [84] Депутаты Гордумы заинтересованы в использовании скоростных судов на востребованных нижегородцами маршрутах
15 апреля 2024 17:06  [116] Водооткачивающая техника работает во всех районах Нижнего Новгорода
15 апреля 2024 16:57  [148] Нижегородский военкомат предупредил о мошенничествах в сфере призыва
15 апреля 2024 16:52  [123] Сергей Пляскин: "Деятельность межведомственных комиссий позитивно сказалась на динамике погашения налоговой задолженности в 2023 году"
15 апреля 2024 16:46  [146] Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство ТПУ в Кстове
15 апреля 2024 16:35  [123] Нацпроект "Беспилотные авиационные системы" будет реализован на базе школы №23 в Дзержинске
15 апреля 2024 15:41  [161] Семьям мобилизованных при отсутствии счётчиков сделают скидку на ЖКУ
Общество

Депутаты намерены вместе с нижегородцами определить зоны для запрета использования электросамокатов

15 апреля 2024 18:08  [57] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

15 апреля 2024 года на заседании комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству, прошедшей под председательством Станислава Прокоповича, члены комиссии погрузились в тему эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся популярные у нижегородцев электросамокаты.

Депутаты выслушали доклады Андрея Житникова, директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода, и заместителя начальника ОГИБДД УМВД России по городу Нижнему Новгороду Василия Шумилова.

Представитель Госавтоинспекции рассказал о правовом статусе водителей СИМ и привел статистику аварийности с участием электросамокатов, указав, что в 2023 году из 25 ДТП с пострадавшими водителями СИМ почти в каждом третьем случае - в 7 ДТП - электросамокатом управляли несовершеннолетние.

Андрей Житников проинформировал о том, что 4 апреля городская администрация и операторы, предоставляющие услуги по аренде электросамокатов, подписали Соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности. Данное Соглашение вводит запрет на использование электросамокатов в Нижегородском Кремле и парках 1 Мая, "Швейцария" и имени А.С. Пушкина.

Кроме того, значительно расширен перечень участков улично-дорожной сети, где конструктивно снижется скорость электросамокатов.

Докладчики посетовали, что превышают скорость на ул. Б. Покровской, где она ограничена 10 км/час, только владельцы личных СИМ и предупредить подобные нарушения крайне затруднительно.

"Полагаю целесообразным расширить перечень парков, где конструктивно невозможно использовать арендованные самокаты. Думаю, что все нижегородцы могут подключиться к этой работе и давать свои предложения. Коллеги-депутаты на встречах с избирателями пусть поднимают и эти вопросы, чтобы мнение жителей обязательно было учтено операторами", - предложил Станислав Прокопович.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума самокат Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
15 апреля 2024 12:38  [196] Восемь человек госпитализированы в Нижнем Новгороде после поездок на самокате
05 апреля 2024 18:26  [726] Список территорий с ограничением скорости движения на самокатах расширили в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph