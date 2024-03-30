Депутаты намерены вместе с нижегородцами определить зоны для запрета использования электросамокатов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

15 апреля 2024 года на заседании комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству, прошедшей под председательством Станислава Прокоповича, члены комиссии погрузились в тему эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся популярные у нижегородцев электросамокаты.

Депутаты выслушали доклады Андрея Житникова, директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода, и заместителя начальника ОГИБДД УМВД России по городу Нижнему Новгороду Василия Шумилова.

Представитель Госавтоинспекции рассказал о правовом статусе водителей СИМ и привел статистику аварийности с участием электросамокатов, указав, что в 2023 году из 25 ДТП с пострадавшими водителями СИМ почти в каждом третьем случае - в 7 ДТП - электросамокатом управляли несовершеннолетние.

Андрей Житников проинформировал о том, что 4 апреля городская администрация и операторы, предоставляющие услуги по аренде электросамокатов, подписали Соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности. Данное Соглашение вводит запрет на использование электросамокатов в Нижегородском Кремле и парках 1 Мая, "Швейцария" и имени А.С. Пушкина.

Кроме того, значительно расширен перечень участков улично-дорожной сети, где конструктивно снижется скорость электросамокатов.

Докладчики посетовали, что превышают скорость на ул. Б. Покровской, где она ограничена 10 км/час, только владельцы личных СИМ и предупредить подобные нарушения крайне затруднительно.

"Полагаю целесообразным расширить перечень парков, где конструктивно невозможно использовать арендованные самокаты. Думаю, что все нижегородцы могут подключиться к этой работе и давать свои предложения. Коллеги-депутаты на встречах с избирателями пусть поднимают и эти вопросы, чтобы мнение жителей обязательно было учтено операторами", - предложил Станислав Прокопович.