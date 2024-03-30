Восемь человек госпитализированы в Нижнем Новгороде после поездок на самокате Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде в больницу №39 госпитализированы восемь человек после поездок на самокате. Об этом сообщает Telegram-канал "Бокал прессека" Алексея Никонова.

Согласно информации, многим из пострадавших предстоит операция.

Среди наиболее распространенных травм у самокатчиков - переломы рук, ключицы, ушибы.

Как сообщалось ранее, список территорий с ограничением скорости движения на самокатах расширили в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что семь ДТП с электросамокатами с участием детей было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2023 году.