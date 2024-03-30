Восемь человек госпитализированы в Нижнем Новгороде после поездок на самокате

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В Нижнем Новгороде в больницу №39 госпитализированы восемь человек после поездок на самокате. Об этом сообщает Telegram-канал "Бокал прессека" Алексея Никонова.
Согласно информации, многим из пострадавших предстоит операция.
Среди наиболее распространенных травм у самокатчиков - переломы рук, ключицы, ушибы.
Как сообщалось ранее, список территорий с ограничением скорости движения на самокатах расширили в Нижнем Новгороде.
Также сообщалось, что семь ДТП с электросамокатами с участием детей было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2023 году.
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