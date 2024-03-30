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Общество

Бульвар перед ДК "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде благоустроят за 71 млн рублей

15 апреля 2024 18:43  [54] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрация Сормовского района Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору подрядчика для благоустройства бульвара перед ДК "Красное Сормово". Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит вырубить старые деревья, кустарники и высадить новые, выложить дорожки из брусчатки, установить наружное освещение, разбить цветники и посеять газон.

Также в ходе благоустройства на бульваре установят велопарковки и скамейки.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 71,3 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. Заявки принимаются до 24 апреля. Итоги аукциона подведут 27 апреля.

Работы по благоустройству общественного пространства пройдут в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Благоустройство бульвара должно завершиться до 30 июля.

Напомним, бульвар Победы в Сормовском районе Нижнего Новгорода благоустроят за 157 млн рублей.

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Теги:
Благоустройство Сормовский район
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