Бульвар перед ДК "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде благоустроят за 71 млн рублей

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Администрация Сормовского района Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору подрядчика для благоустройства бульвара перед ДК "Красное Сормово". Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит вырубить старые деревья, кустарники и высадить новые, выложить дорожки из брусчатки, установить наружное освещение, разбить цветники и посеять газон.
Также в ходе благоустройства на бульваре установят велопарковки и скамейки.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 71,3 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. Заявки принимаются до 24 апреля. Итоги аукциона подведут 27 апреля.
Работы по благоустройству общественного пространства пройдут в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Благоустройство бульвара должно завершиться до 30 июля.
Напомним, бульвар Победы в Сормовском районе Нижнего Новгорода благоустроят за 157 млн рублей.
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