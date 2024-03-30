Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в Сартакове для подсобного хозяйства

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Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги участок в деревне Сартаково в Приокском районе для ведения личного подсобного хозяйства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.
Земельный участок расположен на улице Центральной.Площадь участка составляет 1365 кв. метров. Начальная цена аукциона - 3,2 млн рублей.
Аукцион пройдет 22 мая.
Напомним, особняк купца Фомина выставили на продажу на улице Минина в Нижнем Новгороде за 86 млн рублей.
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