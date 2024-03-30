Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в Сартакове для подсобного хозяйства Общество

Фото: Светлана Шуга Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги участок в деревне Сартаково в Приокском районе для ведения личного подсобного хозяйства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города. Земельный участок расположен на улице Центральной. Площадь участка составляет 1365 кв. метров. Начальная цена аукциона - 3,2 млн рублей. Площадь участка составляет 1365 кв. метров. Начальная цена аукциона - 3,2 млн рублей. Аукцион пройдет 22 мая. Напомним, особняк купца Фомина выставили на продажу на улице Минина в Нижнем Новгороде за 86 млн рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+