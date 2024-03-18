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Экономика

Нижегородская область лидирует по размеру первоначального взноса по ипотеке на ИЖС

26 марта 2024 12:38  [69] Экономика

Фото: unsplash.com

Нижегородская область занимает первое место по размеру первоначального взноса по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство в I квартале 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба банка ДОМ.РФ.

По данным банка, в начале этого года клиенты, оформляя кредит на частные дома, стали вносить больший размер первоначального взноса по сравнению с I кварталом 2023 года. В среднем он увеличился на 8,5% и составил около 30%.

Чаще всего люди делают взнос 20-30% — это 66%. Доля сделок с взносом от 30 до 40% выросла с 4,1% в начале прошлого года до 20% за аналогичный период 2024 года.

Кредиты с наибольшим средним размером первоначального взноса зафиксированы в Нижегородской (33,7%), Тюменской (33%), Новосибирской (32,8%), Свердловской (30,6%) и Ростовской областях (30,6%).

"Изменение показателя связано в основном с ограничением предельной долговой нагрузки на заемщиков и повышением минимального размера первоначального взноса по "Льготной ипотеке с господдержкой". Важно, что первый взнос может включать материнский капитал и другие меры поддержки, доступные в сегменте ИЖС", - отметил вице-президент банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.

В кредитной организации добавили, что в 2024 году чаще всего кредит на частный дом в банке ДОМ.РФ брали в рамках "Семейной ипотеки" - с ее помощью дом приобрела или начала строить каждая вторая семья. IТ-программой воспользовались 24% заемщиков, а "Льготную на новостройки" оформили около 22%.

Напомним, около 37 тысяч ипотечных кредитов выдано в Нижегородской области.

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Теги:
ИЖС Ипотека
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