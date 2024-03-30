В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 апреля 2024 14:05  [50] Лесопожарный период в Нижнем Новгороде начнется со второй декады апреля
16 апреля 2024 13:58  [62] Нижний Новгород вошел в топ-5 городов для отдыха на майские праздники
16 апреля 2024 13:50  [80] Сквер у Зачатьевской башни Нижегородского кремля благоустроят за 28 млн рублей
16 апреля 2024 13:12  [87] "Поезда здоровья" совершили 70 выездов в районы Нижегородской области
16 апреля 2024 12:55  [108] Фестиваль "ТехноСтрелка" проходит в Нижнем Новгороде
16 апреля 2024 12:38  [124] Есть сигнал: "Ростелеком" запускает технологический радар для индустрии ритейла
16 апреля 2024 12:17  [131] Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в Сартакове для подсобного хозяйства
16 апреля 2024 12:11  [159] Всероссийская акция "Библионочь" пройдет в Нижнем Новгороде 20 апреля
16 апреля 2024 11:44  [140] Проект строительства служебного здания для нижегородского ТЮЗа прошел госэкспертизу
16 апреля 2024 11:17  [138] Две дороги затопило из-за паводка в Нижегородской области
Общество

Сквер у Зачатьевской башни Нижегородского кремля благоустроят за 28 млн рублей

16 апреля 2024 13:50  [80] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Администрация Нижегородского района объявила аукцион по выбору подрядчика для благоустройства сквера у Зачатьевской башни кремля. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Во время благоустройства на территории общественного пространства будут посажены новые деревья, уложено покрытие, а также установлены малые архитектурные формы.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 27,8 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. Заявки принимаются до 6 мая, а итоги аукциона подведут 13 мая.

Работы по благоустройству общественного пространства пройдут в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Работы должны завершиться до 30 августа.

Напомним, бульвар перед ДК "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде благоустроят за 71 млн рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Нижегородский район
Поделиться:
Новости по теме
28 февраля 2024 10:56  [923] Бульвар Победы в Сормовском районе Нижнего Новгорода благоустроят за 157 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph