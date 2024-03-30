Сквер у Зачатьевской башни Нижегородского кремля благоустроят за 28 млн рублей

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Администрация Нижегородского района объявила аукцион по выбору подрядчика для благоустройства сквера у Зачатьевской башни кремля. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Во время благоустройства на территории общественного пространства будут посажены новые деревья, уложено покрытие, а также установлены малые архитектурные формы.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 27,8 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. Заявки принимаются до 6 мая, а итоги аукциона подведут 13 мая.
Работы по благоустройству общественного пространства пройдут в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Работы должны завершиться до 30 августа.
Напомним, бульвар перед ДК "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде благоустроят за 71 млн рублей.
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