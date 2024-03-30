Общественные обсуждения по будущей застройке Караваихи стартовали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Общественные обсуждения по проекту застройки и межевания территории юго-западной части микрорайона "Караваиха" стартовали в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте администрации.

Развитием территории в границах проспекта Гагарина, улицы Батумской, 40 лет Октября и Пятигорской займется АО "СЗ "ИКС". Площадь земельного участка составляет 12,23 га.

Здесь построят высотные дома, школы и детские сады.

В настоящее время на этом участке расположены деревянные двухэтажные дома.

Общественные обсуждения продлятся до 22 апреля. Экспозицию можно посмотреть в здании администрации Приокского района. Нижегородцы могут направлять свои предложения и замечания в районную администрацию.

Напомним, GloraX застроит площадку КРТ на левом берегу Оки у Молитовского моста.