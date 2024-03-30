Общественные обсуждения по будущей застройке Караваихи стартовали в Нижнем Новгороде

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Общественные обсуждения по проекту застройки и межевания территории юго-западной части микрорайона "Караваиха" стартовали в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте администрации.
Развитием территории в границах проспекта Гагарина, улицы Батумской, 40 лет Октября и Пятигорской займется АО "СЗ "ИКС". Площадь земельного участка составляет 12,23 га.
Здесь построят высотные дома, школы и детские сады.
В настоящее время на этом участке расположены деревянные двухэтажные дома.
Общественные обсуждения продлятся до 22 апреля. Экспозицию можно посмотреть в здании администрации Приокского района. Нижегородцы могут направлять свои предложения и замечания в районную администрацию.
Напомним, GloraX застроит площадку КРТ на левом берегу Оки у Молитовского моста.
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