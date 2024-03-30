Владимиру Путину вручили удостоверение президента РФ

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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента Российской Федерации. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Путин поблагодарил руководителя и всех сотрудников ЦИКа за работу.
"Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня", — сказал глава государства.
Глава Центризбиркома назвала итоги президентских выборов в России удивительными, отметив беспрецедентную консолидацию общества. "Это фактически какой-то важный этап битвы за Россию", — добавила она она.
Инаугурация президента России состоится 7 мая.
Напомним, действующий глава государства по итоговым подсчётам набрал 87,28% голосов. Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей. Итоговая явка с учётом ДЭГ составила 77,49%.
Владимир Путин выступил с обращениям к россиянам после обнародования Центризбиркомом официальных итогов голосования на выборах президента. Он поблагодарил граждан за доверие и пообещал сделать всё, чтобы его оправдать.
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