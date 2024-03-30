Владимиру Путину вручили удостоверение президента РФ Политика

Фото: с сайта президента РФ

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента Российской Федерации. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин поблагодарил руководителя и всех сотрудников ЦИКа за работу.

"Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня", — сказал глава государства.

Глава Центризбиркома назвала итоги президентских выборов в России удивительными, отметив беспрецедентную консолидацию общества. "Это фактически какой-то важный этап битвы за Россию", — добавила она она.

Инаугурация президента России состоится 7 мая.

Напомним, действующий глава государства по итоговым подсчётам набрал 87,28% голосов. Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей. Итоговая явка с учётом ДЭГ составила 77,49%.

Владимир Путин выступил с обращениям к россиянам после обнародования Центризбиркомом официальных итогов голосования на выборах президента. Он поблагодарил граждан за доверие и пообещал сделать всё, чтобы его оправдать.