Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
16 апреля 2024 16:15  [1] Владимиру Путину вручили удостоверение президента РФ
15 апреля 2024 17:15  [371] Глеб Никитин принял участие в совещании с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко
15 апреля 2024 15:00  [295] Александр Куренков, Игорь Комаров и Денис Паслер 15 апреля встретились с жителями Орска
12 апреля 2024 19:22  [593] Китай предложил провести конференцию по Украине
12 апреля 2024 19:02  [1028] Эксперт-мониторинг событий с 5 по 12 апреля 2024 года от АНО "Минин-центр"
12 апреля 2024 12:09  [399] Игорь Комаров и Александр Куренков 12 апреля прибыли в Орск для встречи с жителями
09 апреля 2024 19:02  [473] Игорь Комаров провел совещание по паводку в Оренбургской области
09 апреля 2024 18:15  [437] Госдума РФ поддержала идею создания министерства по делам молодежи
09 апреля 2024 16:08  [404] Глеб Никитин занял 11 место в топе медиарейтинга глав регионов по итогам марта
06 апреля 2024 12:23  [674] Нижегородские эксперты прогнозируют изменения в миграционной политике России
Политика

Владимиру Путину вручили удостоверение президента РФ

16 апреля 2024 16:15  [1] Политика

Фото: с сайта президента РФ

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента Российской Федерации. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин поблагодарил руководителя и всех сотрудников ЦИКа за работу.

"Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня", — сказал глава государства.

Глава Центризбиркома назвала итоги президентских выборов в России удивительными, отметив беспрецедентную консолидацию общества. "Это фактически какой-то важный этап битвы за Россию", — добавила она она.

Инаугурация президента России состоится 7 мая.

Напомним, действующий глава государства по итоговым подсчётам набрал 87,28% голосов. Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей. Итоговая явка с учётом ДЭГ составила 77,49%. 

Владимир Путин выступил с обращениям к россиянам после обнародования Центризбиркомом официальных итогов голосования на выборах президента. Он поблагодарил граждан за доверие и пообещал сделать всё, чтобы его оправдать.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владимир Путин Выборы ЦИК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph