Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 марта 2024 15:31  [1] Владимир Путин поблагодарил россиян, проголосовавших за него на выборах
21 марта 2024 14:42  [74] Новый автомобиль получили в распоряжение нижегородские спасатели
21 марта 2024 13:25  [138] Пансионат "Татинец" в Нижегородской области выставили на продажу за 220 млн рублей
21 марта 2024 13:09  [189] Схема движения автобуса А-3 временно изменилась из-за провала грунта на Ковалихе
21 марта 2024 13:00  [133] Сотрудники "ТНС энерго НН" провели мастер-класс для студентов НГТУ
21 марта 2024 12:50  [131] Итоговая явка избирателей на выборах президента России составила 77,49%
21 марта 2024 12:31  [131] Боец с позывным "Кострома": "На фронте и в тылу мы делаем одно общее дело – приближаем победу"
21 марта 2024 12:20  [141] Нижегородский парк "Швейцария"вышел в финал Всероссийской премии "Парк года"
21 марта 2024 11:38  [148] Освещение установили на переулке Звенигородском в Нижнем Новгороде после вмешательства прокуратуры
21 марта 2024 11:02  [192] Суд изъял три объекта культурного наследия у собственника в Нижнем Новгороде
Общество

Владимир Путин поблагодарил россиян, проголосовавших за него на выборах

21 марта 2024 15:31  [1] Общество

Фото: с сайта президента РФ

Владимир Путин выступил с обращениям к россиянам после обнародования Центризбиркомом официальных итогов голосования на выборах президента. Он поблагодарил граждан за доверие и пообещал сделать всё, чтобы его оправдать.

Глава государства добавил, что такой уровень доверия "повышает ответственность за Россию, за благополучие народа", а также требует ещё большей отдачи и эффективности от него и его команды. Путин заверил, что сделает всё для реализации масштабных нацпроектов и программ, заявленных в послании Федеральному собранию.

Он добавил: выборы продемонстрировали, что Россия — "одна большая дружная семья", уверенная в своём будущем и придерживающаяся избранного ею исторического пути.

Кроме того, президент пообещал, что все идеи и предложения других кандидатов, которые нашли отклик у избирателей, будут ииспользованы в интересах развития страны.

"Мы выбирали путь, по которому Россия пойдёт дальше, выбирали будущее для себя и своих детей", — подчеркнул он.

Напомним, действующий глава государства по итоговым подсчётам набрал 87,28% голосов. На втором месте - кандидат от КПРФ Николай Харитонов, набравший 4,31%, далее Владислав Даванков ("Новые люди") с 3,85% и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,20%).

Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей. Итоговая явка с учётом ДЭГ составила 77,49%. 

Как ранее сообщал телеканал "360" со ссылкой на данные ЦИК, по состоянию на 1 января 2024 года на территории РФ проживали 112 309 947 человек с правом голоса. За пределами государства, по данным консульского учёта, — 1 890 863 избирателя.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владимир Путин Выборы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph