Владимир Путин поблагодарил россиян, проголосовавших за него на выборах Общество

Фото: с сайта президента РФ

Владимир Путин выступил с обращениям к россиянам после обнародования Центризбиркомом официальных итогов голосования на выборах президента. Он поблагодарил граждан за доверие и пообещал сделать всё, чтобы его оправдать.

Глава государства добавил, что такой уровень доверия "повышает ответственность за Россию, за благополучие народа", а также требует ещё большей отдачи и эффективности от него и его команды. Путин заверил, что сделает всё для реализации масштабных нацпроектов и программ, заявленных в послании Федеральному собранию.

Он добавил: выборы продемонстрировали, что Россия — "одна большая дружная семья", уверенная в своём будущем и придерживающаяся избранного ею исторического пути.

Кроме того, президент пообещал, что все идеи и предложения других кандидатов, которые нашли отклик у избирателей, будут ииспользованы в интересах развития страны.

"Мы выбирали путь, по которому Россия пойдёт дальше, выбирали будущее для себя и своих детей", — подчеркнул он.

Напомним, действующий глава государства по итоговым подсчётам набрал 87,28% голосов. На втором месте - кандидат от КПРФ Николай Харитонов, набравший 4,31%, далее Владислав Даванков ("Новые люди") с 3,85% и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,20%).

Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей. Итоговая явка с учётом ДЭГ составила 77,49%.

Как ранее сообщал телеканал "360" со ссылкой на данные ЦИК, по состоянию на 1 января 2024 года на территории РФ проживали 112 309 947 человек с правом голоса. За пределами государства, по данным консульского учёта, — 1 890 863 избирателя.