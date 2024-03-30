Более 300 млн рублей направят на ремонт двух дорог в центре Нижнего Новгорода

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МКУ "ГУММиД" объявил два аукциона по ремонту двух дорог по улицам Грузинской и Пискунова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Дорогу по улице Грузинской предстоит отремонтировать от улицы Ошарской до Почаинского оврага.
Проезжую часть на улице Пискунова отремонтируют на участке от улицы Минина до улицы Алексеевской, а также на отрезке от улицы Алекеевской до улицы Большой Покровской.
Общая стоимость двух контрактов составляет 313 млн рублей. Средства будут выделены из регионального и городского бюджета.
Заявки от подрядчиков для участия в обоих аукционах принимаются до 8 мая. Итоги торгов подведут 15 мая.
Напомним, еще две дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2024 году по нацпроекту.
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