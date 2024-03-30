Более 300 млн рублей направят на ремонт двух дорог в центре Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

МКУ "ГУММиД" объявил два аукциона по ремонту двух дорог по улицам Грузинской и Пискунова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Дорогу по улице Грузинской предстоит отремонтировать от улицы Ошарской до Почаинского оврага.

Проезжую часть на улице Пискунова отремонтируют на участке от улицы Минина до улицы Алексеевской, а также на отрезке от улицы Алекеевской до улицы Большой Покровской.

Общая стоимость двух контрактов составляет 313 млн рублей. Средства будут выделены из регионального и городского бюджета.

Заявки от подрядчиков для участия в обоих аукционах принимаются до 8 мая. Итоги торгов подведут 15 мая.

Напомним, еще две дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2024 году по нацпроекту.