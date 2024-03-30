Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 апреля 2024 17:22  [14] Работы по проекту "Вам решать!" начались в Нижегородском районе
16 апреля 2024 17:15  [48] Автопарк ЦОДД Нижнего Новгорода пополнился новым манипулятором
16 апреля 2024 16:50  [83] Более 300 млн рублей направят на ремонт двух дорог в центре Нижнего Новгорода
16 апреля 2024 16:31  [85] Депутаты Гордумы предложили в рамках субботника привести в порядок воинские мемориалы
16 апреля 2024 15:56  [127] Благоустройство Нижне-Волжской набережной начнут с наступлением сухой погоды
16 апреля 2024 15:43  [164] Общественные обсуждения по будущей застройке Караваихи стартовали в Нижнем Новгороде
16 апреля 2024 15:14  [140] Итоги чемпионата "Профессионалы" подвели в Нижнем Новгороде
16 апреля 2024 14:55  [131] Приём заявок на "Зеленую премию" стартует 17 апреля
16 апреля 2024 14:39  [144] Нижегородец Андрей Мольков стал призером хакатона по ИИ проекта "Цифровой прорыв"
16 апреля 2024 14:05  [154] Лесопожарный период в Нижнем Новгороде начнется со второй декады апреля
Общество

Более 300 млн рублей направят на ремонт двух дорог в центре Нижнего Новгорода

16 апреля 2024 16:50  [83] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

МКУ "ГУММиД" объявил два аукциона по ремонту двух дорог по улицам Грузинской и Пискунова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Дорогу по улице Грузинской предстоит отремонтировать от улицы Ошарской до Почаинского оврага.

Проезжую часть на улице Пискунова отремонтируют на участке от улицы Минина до улицы Алексеевской, а также на отрезке от улицы Алекеевской до улицы Большой Покровской.

Общая стоимость двух контрактов составляет 313 млн рублей. Средства будут выделены из регионального и городского бюджета.

Заявки от подрядчиков для участия в обоих аукционах принимаются до 8 мая. Итоги торгов подведут 15 мая.

Напомним, еще две дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2024 году по нацпроекту.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Ремонт
Поделиться:
Новости по теме
01 февраля 2024 10:22  [824] Дороги протяженностью около 14 км отремонтируют в Нижнем Новгороде по нацпроекту
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph