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Общество

Более 2 млн кв.м дорог восстановили за 5 лет в Нижнем Новгороде по нацпроекту

17 апреля 2024 11:00  [84] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Свыше 2 млн кв. м дорожного полотна отремонтировали в Нижнем Новгороде за 5 лет благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Как сообщает МКУ ГУММиД, за первую пятилетку в столице Приволжья привели в порядок более 153 км автодорог, включая укладку тротуаров.

Помимо этого, в указанные сроки уложили 254,6 км дорожного и тротуарного бортового камня, установили 7,5 км перильных и 4,3 км барьерных ограждений, а также разметили термопластиком более 263 км.

По словам директора ГУММиД Андрея Левдикова, одна из целей нацпроекта - это повышение качества жизни населения с помощью современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры. Поэтому в первую очередь ремонтируются дороги, которые ведут к школам, больницам и детским садам. 

"Кроме того, для людей с повышенными потребностями установлено 940 кв.м специальной тактильной плитки – это тротуарное покрытие делает более комфортным и безопасным перемещение маломобильных групп населения. Также установлено 5 858 новых дорожных знаков и 117 остановочных павильонов", – подчеркнул Андрей Левдиков.

Также в Управлении отметили, что в этом году в Нижнем Новгороде будет отремонтировано еще 14 км дорог площадью около 254 тысяч кв. м.

Поскольку нацпроект "Безопасные и качественные дороги" продлен до 2030 года включительно, в настоящий момент формируется новая пятилетняя программа.

Ранее сообщалось, что дорожный ремонт по нацпроекту БКД стартовал в Нижегородской области.

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Теги:
Дороги Нацпроект Ремонтные работы
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