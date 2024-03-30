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Экономика

Андрей Саносян рассказал о реализации поручений президента РФ в сфере АПК

17 апреля 2024 12:07  [1] Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян выступил в рамках заседания комитета Заксобрания по развитию агропромышленного комплекса. Он доложил о ходе реализации поручений президента РФ в сфере сельского хозяйства, озвученных в Послании Федеральному собранию в феврале.

Напомним, Владимир Путин поручил к 2030 году обеспечить рост объёма производства российского АПК не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт - в полтора раза.

Андрей Саносян рассказал, что АПК в регионе за последние годы набрал устойчивую динамику развития. Так, с 2019 года рост индекса физического объёма производства продукции в растениеводстве составил 131%, в животноводстве - 116%.

Замгубернатора отметил, что регион самостоятельно полностью закрывает свои потребности в зерне, картофеле и яйце, а уровень самообеспеченности молочной продукцией составляет 86,4%, мясом и мясопродуктами – 58,2%, овощами – 68,2%.

При этом объём инвестиций в основной капитал в 2023 году превысил уровень 2022 года на 2,3 млрд рублей и достиг 24,2 млрд рублей. За последние пять лет в сельхозотрасль привлечено почти 94 млрд рублей.

Саносян отметил, что для увеличения объёмов экспорта в Нижегородской области действует нацпроект "Международная кооперация и экспорт". Объём экспорта продукции за 2023 год вырос более чем на 20% в сопоставимых ценах 2021 года. Регион поставляет за рубеж масложировую продукцию, зерновые культуры, мясную и молочную продукцию, а также рыбу.

"Нижегородская область обладает высоким экспортным потенциалом, имея все возможности для дальнейшего наращивания объёмов производства, увеличения отгрузок продовольствия как на территории РФ, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья, соответственно, исполнения задач, поставленных президентом", - подчеркнул Андрей Саносян.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин сообщил, что в областном бюджете на 2024 год на развитие АПК предусмотрено более 6 млрд рублей. Данные средства будут направлены в том числе на выполнение задач, поставленных президентом РФ.

"В 2023 году Нижегородская область выполнила план по экспорту сельхозпродукции на 132%. При этом растёт и местное производство. Эти достижения радуют, но работы предстоит ещё очень много. Будем расширять производство и экспорт, и к 2030 году планируем выполнить все задачи, поставленные президентом", - заявил спикер Заксобрания.

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Теги:
Андрей Саносян АПК Законодательное собрание
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