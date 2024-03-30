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Общество

Пассажиропоток на рейсах "Аэрофлота" Москва - Нижний Новгород вырос на 51%

18 апреля 2024 10:03  [63] Общество

Количество перевезённых пассажиров на рейсах "Аэрофлота" между Москвой и Нижним Новгородом за первый квартал текущего года увеличилось в полтора раза.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, за первые три месяца 2024 года рейсами Москва - Нижний Новгород группы "Аэрофлот", которые выполняются под кодом SU (без учета рейсов авиакомпании "Победа"), доставлено около 100 тысяч пассажиров. Это на 51% больше, чем за такой же период прошлого 2023 года. 

В общей сложности было выполнено 896 рейсов. Из них на собственных рейсах "Аэрофлота" перевезено 77 822 пассажира. Средняя заполненность салона составила 82% (+1 п.п.).

Напомним, по итогам прошлого года "Аэрофлот" вновь стал самой пунктуальной авиакомпанией в нижегородском аэропорту.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" ввела новую услугу перевозки животных на соседнем кресле в салоне самолета. После успешного трехмесячного тестирования услуга будет предоставляться на всех рейсах авиаперевозчика, а также на рейсах дочерней авиакомпании "Россия", которые выполняются под кодом SU.

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Авиасообщение
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