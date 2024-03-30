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Общество

Маршруты ОТ продлят в направлении ЖК "Торпедо" на Автозаводе

18 апреля 2024 10:20  [60] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Маршруты общественного транспорта Э-4, А-32, Т-59, Т-87 в Автозаводском районе продлят в направлении ЖК "Торпедо". Об этом рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, уже с 20 апреля для транспортного обслуживания микрорайона будут введены новые остановки общественного транспорта на улице Бориса Видяева.

В настоящее время павильоны устанавливаются в районе дома №1 по ул. Палисадной улице в оба направления. Остановка "Улица Палисадная" будет действовать для маршрутов Э-4, А-32, Т-59, Т-87.

В районе дома №21 по улице Бориса Видяева появилась остановка "Малышевские гривы", а в районе дома №29 - "ЖК Торпедо". Сюда будет ходить Э-4.

В связи с этим с 24 апреля введут ограничение на остановку и стоянку транспортных средств на ул. Бориса Видяева. Оно будет действовать от дома №21 до дома №47 ЖК "Торпедо".

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Теги:
Автозаводский район Общественный транспорт Транспорт
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