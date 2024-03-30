Нижегородское и Запорожское Минэкономразвития заключили соглашение о сотрудничестве Экономика

Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области и министерство экономического развития Запорожской области подписали договор о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, документ подписали министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов и и.о. зампредседателя правительства Запорожской области по экономике, министр экономразвития региона Юрий Гуськов.

По словам Дениса Исмагилова, долгосрочный договор предполагает развитие и укрепление двусторонних взаимодействий. В планах - обмен опытом и лучшими практиками в сферах стратегического планирования, экономического развития территорий, а также привлечение инвестиций.

Напомним, Фонд развития промышленности Нижегородской области и Фонд развития промышленности Запорожской области в октябре 2023 года заключили соглашение о сотрудничестве на площадке международной деловой конференции InRussia-2023.