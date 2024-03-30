В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
18 апреля 2024 11:42  [83] Опубликованы адреса 39 домов под снос для реализации проекта КРТ на Автозаводе
18 апреля 2024 11:34  [84] Более 170 человек в Нижегородской области обратились к медикам с укусами клещей
18 апреля 2024 10:58  [94] ННГУ подписал соглашение о сотрудничестве с МГУ и китайским университетом МГУ-ППИ
18 апреля 2024 10:41  [112] Здание централизованного архивного хранилища ФНС России ввели в строй в Городце
18 апреля 2024 10:20  [115] Маршруты ОТ продлят в направлении ЖК "Торпедо" на Автозаводе
18 апреля 2024 10:03  [135] Пассажиропоток на рейсах "Аэрофлота" Москва - Нижний Новгород вырос на 51%
18 апреля 2024 09:33  [125] Юрий Шалабаев поделился опытом с участниками проекта "Лидеры Нижегородской области"
18 апреля 2024 09:09  [128] Свет и ГВС частично отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 18 апреля
17 апреля 2024 18:15  [241] Роскомнадзор заблокировал почти 172 тысячи материалов в 2024 году
17 апреля 2024 18:06  [269] Удостоверения ветеранов боевых действий бойцам ЧВК "Вагнер" вручили в Нижнем Новгороде
Общество

Опубликованы адреса 39 домов под снос для реализации проекта КРТ на Автозаводе

18 апреля 2024 11:42  [83] Общество

Фото: сайт правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде планируется снести 39 домов в рамках реализации проекта комплексного развития территории в границах улиц Янки Купалы, Южного шоссе, Коломенской и Лескова в Автозаводском районе. Об этом говорится в постановлении правительства региона, опубликованном на портале правовой информации.

На этом участке расположены малоэтажные дома, построенные в 1950-х годах.

Так, подлежат сносу дома № 1, 5, 13, 15, 17 по улице Янки Купалы, многоквартирные дома № 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 по улице Афанасьева, дома № 1, 3 по улице Минеева и многоквартирные дома № 1, 3, 5, 7 и 9 на улице Дуденевской.

Кроме домов будут снесены здания двух котельных, магазин, баня, канализационная насосная станция, тяговая и трансформаторные подстанции.

Напомним, на территории в границах улиц Янки Купалы, Южного шоссе, Коломенской и Лескова площадью 26,3 га запланировано строительство 431 759 кв. метров жилья.

В ноябре 2023 года прошла встреча с жителями домов, не признанных аварийными, по вопросу включения их многоквартирных домов в решение о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в границах улицы Янки Купалы, Южного шоссе, улиц Коломенской и Лескова.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Строительство
Поделиться:
Новости по теме
30 октября 2023 11:26  [1093] Архсовет согласовал концепцию площадки КРТ в районе площади Сенной
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph