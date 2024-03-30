Опубликованы адреса 39 домов под снос для реализации проекта КРТ на Автозаводе Общество

Фото: сайт правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде планируется снести 39 домов в рамках реализации проекта комплексного развития территории в границах улиц Янки Купалы, Южного шоссе, Коломенской и Лескова в Автозаводском районе. Об этом говорится в постановлении правительства региона, опубликованном на портале правовой информации.

На этом участке расположены малоэтажные дома, построенные в 1950-х годах.

Так, подлежат сносу дома № 1, 5, 13, 15, 17 по улице Янки Купалы, многоквартирные дома № 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 по улице Афанасьева, дома № 1, 3 по улице Минеева и многоквартирные дома № 1, 3, 5, 7 и 9 на улице Дуденевской.

Кроме домов будут снесены здания двух котельных, магазин, баня, канализационная насосная станция, тяговая и трансформаторные подстанции.

Напомним, на территории в границах улиц Янки Купалы, Южного шоссе, Коломенской и Лескова площадью 26,3 га запланировано строительство 431 759 кв. метров жилья.

В ноябре 2023 года прошла встреча с жителями домов, не признанных аварийными, по вопросу включения их многоквартирных домов в решение о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в границах улицы Янки Купалы, Южного шоссе, улиц Коломенской и Лескова.