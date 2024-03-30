Обработку от клещей проведут в Автозаводском парке 19 апреля Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Автозаводский парк обработают от клещей 19 апреля. Как сообщает МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода", на время обработки парк для посетителей будет закрыт.

Кроме парка, в этот же день в Автозаводском районе пройдут работы по ликвидации клещей на территориях первого и второго парковых озёр (Земснаряд-1 и Земснаряд-2).

Специалисты управления отмечают, что акарицидная обработка является обязательным и традиционным комплексом мер, который необходим для создания условий отдыха горожан и гостей города в весенне-летнее время.

Согласно сообщению, на остальных общественных пространствах акарицидная обработка пройдет с 22 по 26 апреля в рамках месячника по благоустройству.

Ранее, сообщалось, что более 170 человек в Нижегородской области обратились к медикам с укусами клещей.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде проходит подготовка к открытию парков.