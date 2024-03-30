Подрядчик заверил фрезерование старого дорожного покрытия на Борском мосту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Подрядчик завершил фрезерование старого асфальтобетонного покрытия на Борском мосту через Волгу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В настоящее время подрядная организация приступила к демонтажу барьерного и перильного ограждений, защитного слоя плиты проезжей части.

С 20 апреля планируется начать ремонт нижней части пролетных строений параллельно с их верхней частью.

"Все работы идут по графику, при этом в перспективе темпы планируется наращивать", - заявил технический директор дорожно-строительной компании "ДСК" Семен Туякбаев.

Напомним, в июне 2022 года суд обязал нижегородский ГУАД отремонтировать старый Борский мост. Сооружение находится в непрерывной эксплуатации 59 лет, на мосту зафиксированы дефекты опор и пролетных строений.

Подрядчиком ремонта старого Борского моста было выбрано ООО "Дорожная строительная компания". Стоимость работ составит 2,4 млрд рублей.