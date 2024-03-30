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Спорт

Собственный фарм-клуб появится у ХК "Торпедо" во Всероссийской хоккейной лиге

18 апреля 2024 14:55  [97] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Собственный фарм-клуб будет создан для ХК "Торпедо" во Всероссийской хоккейной лиге уже в следующем сезоне. Об этом заявил гендиректор клуба Александр Харламов в ходе пресс-конференции 18 апреля.

Он рассказал, что сейчас клуб активно занимается вопросом возвращения Нижегородской области в ВХЛ.

"Мы возвращаем свой фарм-клуб, потому что пришло такое время, что молодые ребята появляются и появляются, а им надо дальше развиваться. А это хороший фактор в развитии всей линейки клуба", - подчеркнул Харламов.

"Единственное, пока остаётся открытым вопрос, на каком стадионе мы будем играть. Нам бы хотелось, чтобы команды КХЛ и ВХЛ размещались здесь (ДС "Нагорный" - прим.ред.). Но посмотрим, либо это будет здесь, либо на арене Коноваленко", - отметил генеральный директор "Торпедо".

Александр Харламов также добавил, что сезон 2024/2025 торпедовцы полностью проведут в "Нагорном". Новая ледовая арена на Стрелке должна быть отстроена к марту 2025-го, но переезд на неё в середине сезона точно не рассматривается.

Напомним, что перед стартом прошлого сезона прорабатывался вопрос об открытии фарм-клуба "Торпедо" в Заволжье.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Торпедо" начало сотрудничество со школой "Витязя".

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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