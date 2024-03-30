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Нижегородцев приглашают присоединиться к общегородскому субботнику 20 апреля

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Фото: администрация Нижнего Новгорода

Общегородской субботник в рамках месячника по благоустройству пройдет в Нижнем Новгороде 20 апреля. Присоединиться к организованной уборке городских скверов, парков и придомовых территорий смогут все нижегородцы.

В Автозаводском районе: 

- ул. Героя Васильева, 42 и в пос. Мостоотряд, 23 (старт в 9:00);

- пл. Киселева и сквер Славы (10:00);

- пос. Новое Доскино (сбор у дома № 13, линия 13) (11:00).

В Приокском районе и Новинском сельсовете (старт в 10:00):

- улица 40 лет Победы, Лесной массив напротив домов 1-6 (сбор - у дома №1 по улице 40 лет Победы);

- микрорайон "Стройгаз" (сбор - у дома №18б по улице Кемеровской);

- сквер у школы №154 по ул. 40 лет Октября (сбор - у администрации Приокского района (проспект Гагарина, 148);

- сквер напротив школы №140 по ул. 40 лет Октября (бор - у остановки общественного транспорта "Улица Глазунова");

- участок от улицы Нижневалдайской до улицы Ботанической (сбор - пересечение улиц Нижневалдайской и Крутояровский);

- парковая зона (между кварталами компании ООО "ЭкоГрад" вдоль Олимпийского проспекта на участке со стороны Богородской трассы п. Новинки), сбор - ул. Гагарина, 2);

- прогулочная зона "Аллея" (в районе д. 13, 19, 25 по ул. Центральной пос. Новинки, сбор - пос. Новинки, ул. Центральная, 20);

- поселок Кудьма (сбор - у дома №21 по ул. Пушкина);

- улица 2-ая Дорожная у школы №152 (сбор - у дома №12а по ул. 2-ой Дорожной).

В Сормовском районе (старт в 09:00):

ул. Зайцева от д. 31 до ул. Планировочная;

- ул. Победная вдоль д. 14, 16;

- зеленая зона у д. 23 по ул. Зайцева;

- парк "Светлоярский" (с 10:00 до 12:00).

В Московском районе (старт в 10:00): 

- прибрежная зона реки Левинка (место сбора - ул. Березовская, 100);

- газоны по ул. Бурнаковская (место сбора - ул. Народная. 22, около площадки для выгула собак);

- ул.Коминтерна (место сбора - ул. Коминтерна, 2 - у памятника В.И. Ленину);

- ул. Дежнева, Кошелева, проспекта Героев, площадь Героев (место сбора - сквер на площади Героев);

-сквер в микрорайоне "Бурнаковский" (место сбора – ул. Народная, д.40а, у м-на "Пятерочка").

В Нижегородском районе: 

- на ул. Родионова, д. 15, 17/4, 17/1, 17/2, 17/3,

-по ул. Заломова, д. 10,

- на стадионе "Водник". 

В Канавинском районе (старт в 9:00):

- сквер "Мать и дитя".

-территория вокруг озера "Больничное".

- природно-рекреационная территория вокруг озера Вторчермета;

- территория Волжской набережной (проводит ПАО "Сбербанк") (с 10:00);

- территория вокруг Мещерского озера (с 10:00);

- территория Волжской набережной, 9 (с 10:00);

- территория вокруг Мещерского озера, театр Вера - "Зеленая Весна" (с 10:00);

- сквер Победы (ул. Акимова, д.40).

-  улица Гордеевская.

В Ленинском районе (старт в 10:00):

- вдоль реки Борзовка от ул. Адмирала Нахимова до ул. Космонавта Комарова;

- от ул. Гончарова до ул. Космонавта Комарова;

- от ул. Гончарова до бульвара Заречный, 9;

- на территории ул. Таганская, 11;

- ул. Подводников, 24;

- территории напротив дома №15/5;

- ул. Заводская;

- территории напротив дома №26 ул. Даргомыжского (с 10.00);

- стадион "Красная Этна" (с 11:00);

- территории напротив дома №51/2 пр. Ленина (с 11:00);

- ул. Новикова-Прибоя, 35 (с 12:00);

- ул. Днепропетровская, 5-7 (с 12:00)

- ул. Премудрова, 7/1 и на пересечении улиц Донбасская и Юношеская (с 12:00);

В Советском районе (старт в 10:00):

- Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина (сбор на ул. Белинского, д.9Б);

- улица Бориса Панина (у ЖК "Подкова") у реки Старка (сбора на ул. Бориса Панина, д.7 корп.6);

- овраг (ул. Васюнина – ул. Богородского) (сбор за торговыми рядами "Жар-Птица", пл. Советская, д.7);

- территория за ЖК "Белый город" (сбор на бул. 60-летия Октября, д.23 корп.4);

- улица Генерала Ивлиева (сбор на остановке "4-й Нагорный микрорайон" (у мостика);

- овраг (ул. М. Рокоссовского – ул. М. Малиновского) (сбор на ул. Маршала Малиновского, д.4);

- Высоковский проезд (берег реки Старка, у конечной остановки) (сбор на ул. Агрономическая, д.4);

- за Нижегородским Дворцом Спорта Профсоюзов (сбор на пр. Гагарина, д.29);

- овраг (ул. Героя Быкова – ул. Козицкого) (сбор наул. Героя Быкова, д.11).

Отмечается, что всем нижегородцам, которые решат принять участие в субботниках, будет предоставлен инвентарь, перчатки и мешки для мусора.

Напомним, ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что традиционный месячник по благоустройству пройдет с 4 апреля по 15 мая. 

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Теги:
Благоустройство Субботник
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