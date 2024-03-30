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Экономика

Танкер для ВМФ России заложили на Окской судоверфи в Нижегородской области

18 апреля 2024 16:26  [94] Экономика

Фото: vk.com/shipyard_oka

Малый морской танкер проекта 23630 "Аргунь" для ВМФ России заложили на Окской судоверфи в городе Навашино в Нижегородской области 18 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В церемонии закладки судна принял участие заместитель главнокомандующего ВМФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Алексей Кияшко.

"Закладка нового судна имеет большое значение для вспомогательного флота ВМФ, интенсивность работы которого растет из года в год", - подчеркнул Кияшко.

Танкер имеет водоизмещение более 4700 тонн при длине 86 метров. После постройки и проведения испытаний он будет передан ВМФ и будет нести службу на одном из флотов.

Напомним, первые в России сухогрузы проекта RSC80 заложили на "Окской судоверфи" в Навашине.

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Теги:
Навашино Судостроение
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