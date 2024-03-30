Главврач больницы в Нижнем Новгороде оштрафован за срыв сроков ремонта поликлиники Общество

Фото: Telegram-канал прокуратуры Нижегородской области

Главврач городской больницы №47 в Ленинском район Нижнего Новгорода сорвал сроки выполнения работ по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что больница получила субсидию на проведение капремонта второго поликлинического отделения. Работы должны были завершиться до декабря 2023 года, однако в установленный срок капитальный ремонт закончить не удалось.

По данному факту прокуратура завела административное дело по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ (Нарушение условий предоставления субсидий).

В результате главврача больницы оштрафовали. Размер штрафных санкций прокуратура не называет.

Напомним, застройщик сорвал сроки строительства многоэтажки для полицейских в Сарове.