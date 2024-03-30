Главврач больницы в Нижнем Новгороде оштрафован за срыв сроков ремонта поликлиники

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Главврач городской больницы №47 в Ленинском район Нижнего Новгорода сорвал сроки выполнения работ по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено, что больница получила субсидию на проведение капремонта второго поликлинического отделения. Работы должны были завершиться до декабря 2023 года, однако в установленный срок капитальный ремонт закончить не удалось.
По данному факту прокуратура завела административное дело по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ (Нарушение условий предоставления субсидий).
В результате главврача больницы оштрафовали. Размер штрафных санкций прокуратура не называет.
Напомним, застройщик сорвал сроки строительства многоэтажки для полицейских в Сарове.
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