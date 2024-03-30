В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
18 апреля 2024 17:03  [31] Главврач больницы в Нижнем Новгороде оштрафован за срыв сроков ремонта поликлиники
18 апреля 2024 16:02  [102] В Штабе общественной поддержки состоится День оказания бесплатной юридической помощи гражданам
18 апреля 2024 15:48  [110] Нижегородским больницам и поликлиникам передали 50 новых легковых машин
18 апреля 2024 15:20  [121] Социальные участковые проводят месячник очистки городов от мусора
18 апреля 2024 15:20  [118] Нижегородские школьники заняли 15 первых мест на международном фестивале "ТехноСтрелка"
18 апреля 2024 15:10  [130] Пять проектов по строительству гостиничных комплексов реализуется в Нижегородской области
18 апреля 2024 14:03  [129] Депутаты обсудили планы по благоустройству Нижнего Новгорода
18 апреля 2024 13:48  [138] Подрядчик заверил фрезерование старого дорожного покрытия на Борском мосту
18 апреля 2024 13:24  [141] Банк России призывает граждан проверять наличие лицензии перед визитом в лобмард и МФО
18 апреля 2024 13:08  [122] Около 1,5 млн россиян ежегодно нуждаются в донорской крови
Общество

Главврач больницы в Нижнем Новгороде оштрафован за срыв сроков ремонта поликлиники

18 апреля 2024 17:03  [31] Общество

Фото: Telegram-канал прокуратуры Нижегородской области

Главврач городской больницы №47 в Ленинском район Нижнего Новгорода сорвал сроки выполнения работ по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что больница получила субсидию на проведение капремонта второго поликлинического отделения. Работы должны были завершиться до декабря 2023 года, однако в установленный срок капитальный ремонт закончить не удалось.

По данному факту прокуратура завела административное дело по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ (Нарушение условий предоставления субсидий).

В результате главврача больницы оштрафовали. Размер штрафных санкций прокуратура не называет.

Напомним, застройщик сорвал сроки строительства многоэтажки для полицейских в Сарове.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Штраф
Поделиться:
Новости по теме
14 марта 2024 16:12  [711] Подрядчика оштрафовали на 7,7 млн рублей за срыв благоустройства территории на Автозаводе
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph