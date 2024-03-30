Глеб Никитин ответил более чем на 40 вопросов нижегородских предпринимателей Бизнес

Фото: Кира Мишина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ответил более чем на 40 вопросов на встрече с представителями бизнеса. Мероприятие прошло на Нижегородской ярмарке и длилось почти четыре часа.

Вопросы касались различных отраслей экономики. Чаще всего предприниматели затрагивали темы поддержки промышленности, участия бизнеса в преображении памятников архитектуры, подключения объектов инвесторов к инженерным сетям, реализации проектов по добыче полезных ископаемых, подключения частных организаций к программе "Пушкинская карта".

"Суть вопросов от бизнеса заметно изменилась за пять лет. В сравнении с прошлыми встречами стало гораздо больше вопросов, касающихся развития региона и участия бизнеса в этом процессе. Благодарю вас за готовность вкладываться в Нижегородскую область! Будем стараться создавать все условия для ваших начинаний", - сказал Глеб Никитин, обращаясь к участникам встречи.

"Состоявшееся сегодня мероприятие очень значимо как для бизнеса, так и для власти, потому что этот диалог позволяет оперативно снять целый ряд системных вопросов, а также индивидуальные вопросы, которые задают предприниматели. Важно, что этот диалог возглавляет Глеб Сергеевич. Он лично вникает во все вопросы. После встречи бизнес-сообщества с губернатором выходит протокол, где каждый вопрос находит отражение, закрепляются исполнители", - отметил модератор встречи, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.

Ранее сообщалось, что пять представителей регионального бизнеса удостоены звания "Заслуженный предприниматель Нижегородской области".