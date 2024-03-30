Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска планируют запустить в этом году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заксобрание Нижегородской области 18 апреля провело заседание комитета по транспорту и дорожному хозяйству, в ходе которого депутаты обсудили состояние и перспективы развития речных пассажирских перевозок - в частности, вопросы формирования маршрутной сети межрегиональных перевозок.

К дискуссии присоединились представители облправительства, а также руководство компании "Водолёт".

В этом году парк скоростных судов будет пополнен ещё двумя "Метеорами", что позволит расширить перспективы навигации и наладить речное сообщение Нижнего Новгорода с другими туристическими городами.

Депутаты отметили, что треть расходов на межрегиональные перевозки профинансирует федеральный бюджет.

Поскольку "Метеоры" отличаются большей вместительностью и дальностью хода, в предстоящую навигацию будут открыты сразу несколько новых маршрутов. В частности, в мае планируется запустить рейсы до Ульяновска с остановками в Козьмодемьянске, Чебоксарах и Казани.

Ремонт Борского моста также оказал влияние на формирование маршрутов. Так, рейсы Нижний Новгород – Балахна – Городец станут ежедневными, а рейсы на Бор будут запущены рейсы со спецтарифом по 100 рублей за один билет.

В дирекции "Водолёта" также рассказали, что после нормализации паводковой обстановки будет запущен новый маршрут до Дзержинска - ежедневно утром и вечером. Причал для этих целей уже построен.

Всего за навигацию 2024 года планируется перевезти около 130 тысяч пассажиров.