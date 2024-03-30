Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 апреля 2024 11:10  [29] Волонтеры приводят в порядок мемориалы и памятники героям ВОВ в Нижегородской области
19 апреля 2024 11:04  [68] Около 60 км городских дорог отремонтировано в Нижнем Новгороде в прошедшем году
19 апреля 2024 10:47  [33] Объем финансирования нацпроектов в Нижнем Новгороде составил 8,3 млрд рублей в 2023 году
19 апреля 2024 10:40  [84] Дорогую иномарку бывшего полицейского в Нижнем Новгороде обратили в доход государства
19 апреля 2024 10:26  [84] Нижегородским предприятиям разъяснили нормы природоохранного законодательства
19 апреля 2024 10:14  [106] Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска планируют запустить в этом году
19 апреля 2024 09:45  [120] Нижегородский аэропорт составил портрет своего типичного пассажира за 2023 год
19 апреля 2024 09:16  [133] Электричество частично отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 19 апреля
18 апреля 2024 18:43  [208] Евгений Люлин встретился с учениками 9-11 классов в рамках проекта "Разговоры о важном"
18 апреля 2024 18:36  [242] Трассу М-12 начали готовить к туристическому сезону
Общество

Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска планируют запустить в этом году

19 апреля 2024 10:14  [106] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заксобрание Нижегородской области 18 апреля провело заседание комитета по транспорту и дорожному хозяйству, в ходе которого депутаты обсудили состояние и перспективы развития речных пассажирских перевозок - в частности, вопросы формирования маршрутной сети межрегиональных перевозок.

К дискуссии присоединились представители облправительства, а также руководство компании "Водолёт".

В этом году парк скоростных судов будет пополнен ещё двумя "Метеорами", что позволит расширить перспективы навигации и наладить речное сообщение Нижнего Новгорода с другими туристическими городами.

Депутаты отметили, что треть расходов на межрегиональные перевозки профинансирует федеральный бюджет.

Поскольку "Метеоры" отличаются большей вместительностью и дальностью хода, в предстоящую навигацию будут открыты сразу несколько новых маршрутов. В частности, в мае планируется запустить рейсы до Ульяновска с остановками в Козьмодемьянске, Чебоксарах и Казани.

Ремонт Борского моста также оказал влияние на формирование маршрутов. Так, рейсы Нижний Новгород – Балахна – Городец станут ежедневными, а рейсы на Бор будут запущены рейсы со спецтарифом по 100 рублей за один билет.

В дирекции "Водолёта" также рассказали, что после нормализации паводковой обстановки будет запущен новый маршрут до Дзержинска - ежедневно утром и вечером. Причал для этих целей уже построен.

Всего за навигацию 2024 года планируется перевезти около 130 тысяч пассажиров.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Навигация Судоходство
Поделиться:
Новости по теме
05 апреля 2024 17:58  [783] Навигация "Валдаев" в Нижегородской области откроется в мае
08 ноября 2023 16:21  [822] Второе судно "Метеор" спустили на воду в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph