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Общество

Волонтеры приводят в порядок мемориалы и памятники героям ВОВ в Нижегородской области

19 апреля 2024 11:10  [32] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Традиционно накануне Дня Победы "Единая Россия" и "Волонтеры Победы" проводят мероприятия по реставрации и благоустройству после зимы мемориалов, обелисков, памятников и мест воинских захоронений.

Всероссийский субботник на мемориалах воинской славы стартовал 18 апреля по всей стране.

"Состояние памятников отражает наше отношение к истории, к Героям и ветеранам. Поэтому уже по традиции мы проводим Всероссийский субботник на памятных местах и воинских захоронениях. В нем принимают участие тысячи людей не только на территории России, но и в других странах. Приглашаем всех присоединиться к этой работе", - отметила председатель Центрального штаба "Волонтеров Победы", депутат Государственной Думы Ольга Занко.

В Нижнем Новгороде на кладбище "Марьина роща" волонтеры привели в порядок несколько воинских захоронений солдат Великой Отечественной войны. Активисты очистили памятники, на прилегающих территориях убрали прошлогоднюю листву, сухие ветки, собрали и вывезли несколько десятков мешков мусора.

"Благоустройство памятных мест и воинских захоронений является одним из приоритетных направлений деятельности "Волонтеров Победы". Среди наших волонтеров очень много молодежи. И участвуя в таких мероприятиях, ребята чувствуют сопричастность к истории своей страны, понимают значимость сохранения памяти о героях поколения, которое подарило нам мирное небо над головой", - отметила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Патриотическая акция по благоустройству памятных мест пройдет по всей Нижегородской области. Главная цель мероприятий – сохранение исторической памяти, уважительного отношения к героям, которые ценой своих жизней освобождали мир от нацизма, ковали Победу в суровые годы войны, формирование духовно-нравственных ориентиров у молодежи.

"Сегодня вместе с "Волонтерами Победы" мы привели в порядок памятные места, где захоронены советские солдаты, погибшие от ран в госпиталях в Горьком. Благоустройство памятников, мемориалов, стел, посвященных героям Великой Отечественной войны, – это долг для нас. Очень важно помнить о подвиге нашего народа, о том, какой ценой досталась Победа, и самое главное – чтобы такое никогда не повторилось", - сказал активист Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Щекотов.

Волонтеры благоустраивают памятные объекты, а также ухаживают за могилами участников Великой Отечественной войны, если их родственники по тем или иным причинам не могут это делать. Особое внимание уделяется памятным местам в небольших отдаленных поселениях.

Обратиться за помощью по благоустройству памятных мест можно в региональное отделение "Волонтеров Победы" или написать в их группу ВК "Волонтёры Победы. Нижегородская область", а также в местные отделения партии "Единая Россия", которые имеются во всех муниципальных образованиях Нижегородской области.

Отметим, что сохранение исторической памяти, поддержка и реализация проектов по образованию и воспитанию молодежи в патриотических, духовно-нравственных традициях, по знанию истории Отечества является одним из важнейших направлений в народной программе партии "Единой России"» в разделе "Гражданская солидарность и молодежная политика".

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Теги:
ВОВ Волонтеры Единая Россия
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