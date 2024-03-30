Свыше 1 000 свалок ликвидировано в Нижнем Новгороде за последние четыре года Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Свыше 1 000 свалок объемом более 134 тысяч кубометров ликвидировано на территории Нижнего Новгорода за последние четыре года. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода. Он также добавил, что работа по ликвидации несанкционированных свалок ведется на постоянной основе.

По словам мэра, в 2023 году завершен проект по рекультивации двух больших свалок, занимавших обширные земельные участки города: на улице Заовражной и на Московском шоссе. Восстановлено 20 гектаров земли, зараженных отходами 4 и 5 класса опасности. Вывезено более 170 тысяч тонн бытовых и строительных отходов. До 2026 года будет продолжен биологический этап рекультивации и экологический мониторинг.

Кроме того, Юрий Шалабаев напомнил, что еще один масштабный проект в сфере экологии реализуется в Нижнем Новгороде – реконструкция Нижегородской станции аэрации.

"Станция входит в число крупнейших очистных сооружений России, обеспечивает водоотведение Нижнего Новгорода и Бора и эксплуатируется уже почти 50 лет. За последние годы выполнялась ее частичная модернизация, но назрела необходимость полной реконструкции в соответствии с современными нормами. Все работы ведутся поэтапно и, что очень важно, не останавливая работы станции. Первый этап реконструкции планируется завершить уже в текущем году. А итогом станет качественное повышение очистки сточных вод с применением лучших современных технологий, а, значит, снижение негативного влияния на экологическую систему нашего региона и всего бассейна реки Волги", – рассказал глава города.