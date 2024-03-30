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Общество

Нижегородским предприятиям разъяснили нормы природоохранного законодательства

19 апреля 2024 10:26  [63] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Инспекторы Минэкологии с начала 2024 года выявили 185 нарушений законодательства об охране природы, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров совместно с представителями природоохранный прокуратуры, Росприроднадзора и профильных министерства, провел встречу с  представителями муниципальных округов и руководителями 22 предприятий ЖКХ.

На встрече, которая прошла в центре экологического просвещения "Экоториум" Минэкологии Нижегородской, обсудили обязательные требования в сфере использования и охраны водных объектов.

Денис Егоров отметил, что за первые три месяца текущего года сотрудники отдела надзора обнаружили 185 нарушений природоохранного законодательства, из них 21 касалось пользования водными объектами. Все нарушители получили предостережения. По мнению министра, открытый диалог направлен на профилактику нарушений обязательных требований.

"Мы вместе разбираем типовые и массовые нарушения, которые выявляют инспекторы и контрольные органы, объясняем причины их возникновения и подсказываем способы устранения. Разбираем особенности нормативных правовых актов.  Убежден, это позволит решить и отдельные вопросы, и комплексные задачи в сфере контроля", - заключил Денис Егоров

По данным Минэкологии, анализ работы инспекторов министерства отображает низкий уровень знаний природоохранных требований у ответственных должностных лиц. Это увеличивает вероятность повторного нарушения. Однако проблему легко решить благодаря профилактической работе с природопользователями.

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Теги:
Природа и экология Экология
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