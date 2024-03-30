Подход к Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде отремонтируют за 90 млн рублей Общество

МКУ "ГУММиД" в Нижнем Новгороде объявило аукцион по выбору подрядчика для ремонта дороги по улице Новикова-Прибоя в Ленинском районе. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Речь идет об участке подхода к мосту от дома №70 по улице Суздальской до дома №6 В по улице Новикова-Прибоя.

Подрядчику предстоит заменить верхний слой дорожного покрытия, бортовой камень, отремонтировать тротуары и дорожные ограждения.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 90,1 млн рублей. Средства будут выделены из регионального и городского бюджета. Заявки принимаются до 27 апреля. Итоги аукциона подведут 3 мая.

Напомним, ремонт пролетных строений начинается на старом Борском мосту в Нижнем Новгороде.