Нерабочую электротехнику можно будет сдать 20 апреля в Дзержинске и на Бору Бизнес

Фото: РЭО

Акция "Электронный сбор" пройдет 20 апреля в Дзержинске и городе Бор Нижегородской области. Как сообщает команда проекта "Нижний Новгород – экологическая столица", мероприятие пройдет в 10-й раз.

На переработку будут принимать нерабочую электронику и бытовую технику, в их числе старые мобильные телефоны, провода, компьютерная техника и игровые устройства, видеоаппаратура, магнитофоны и музыкальные центра, бытовая техника, инструменты, электронные сигареты. Также будут принимать отслужившие свой век сковородки и кастрюли.

В Дзержинске акция пройдет на площадке гипермаркета мебели на ул. Красноармейской, в г.о.г. Бор сдать технику можно будет на площадке у торгово-развлекательного комплекса на ул. Интернациональной.

По словам организаторов, утилизация дает возможность вернуть в производство пластмассовое и металлическое сырье, а также помогает избежать попадание в атмосферу, почву и воду опасных отходов.

Отмечается, что в результате предыдущих акций "Электронный сбор" жители Нижегородской области собрали и отправили на переработку более 26 тонн техники.

Ранее сообщалось, что 21 апреля акция "Электронный сбор" пройдет в Нижнем Новгороде. Сдать старую электронику можно будет на парковках крупных торговых центров, а также на стоянках перед Автозаводским и Сормовским парками

Напомним, 1 сентября 2023 года в России вступили в силу новые правила утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Они устанавливают обязательную глубину утилизации электроники, а также вводят требования для утилизаторов по обладанию необходимых мощностей и системы весового контроля.