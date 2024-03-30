Старую электронику можно будет сдать на переработку в Нижнем Новгороде 21 апреля

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Сдать в утиль отработавшую электронику и бытовую технику можно будет в Нижнем Новгороде.
Как сообщает организатор акции "Электронный сбор" команда "Нижний Новгород – экологическая столица", в столице Приволжья мероприятие пройдет в 12 раз.
Сдать технику на реутилизацию можно 21 апреля на парковках крупных ТЦ города: "Седьмое небо", "Открытый материк", "Небо" и "Жар-птица", а также на стоянках перед Автозаводским и Сормовским парками с 13.00 до 15.00.
Нижегородцы смогу сдать на переработку старые и нерабочие мобильные телефоны, компьютерную технику и игровые приставки, провода, видеокамеры, магнитофоны, бытовую технику, инструменты, электронные сигареты, а также старые сковородки и кастрюли.
Организаторы отмечаю, что переработка помогает вернуть в производство сырье – пластмассы и металлы, а также исключить попадание в атмосферу, почву и воду опасных отходов.
По результатам ранее проведенных акций "Электронный сбор" нижегородцы отправили на переработку более 26 тонн техники. Подробнее об акции можно узнать в соцсетях организаторов.
Напомним, 1 сентября 2023 года в России вступили в силу новые правила утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Они устанавливают обязательную глубину утилизации электроники, а также вводят требования для утилизаторов по обладанию необходимых мощностей и системы весового контроля.
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