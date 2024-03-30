Старую электронику можно будет сдать на переработку в Нижнем Новгороде 21 апреля Общество

Фото: команда "Нижний Новгород – экологическая столица"

Сдать в утиль отработавшую электронику и бытовую технику можно будет в Нижнем Новгороде.

Как сообщает организатор акции "Электронный сбор" команда "Нижний Новгород – экологическая столица", в столице Приволжья мероприятие пройдет в 12 раз.

Сдать технику на реутилизацию можно 21 апреля на парковках крупных ТЦ города: "Седьмое небо", "Открытый материк", "Небо" и "Жар-птица", а также на стоянках перед Автозаводским и Сормовским парками с 13.00 до 15.00.

Нижегородцы смогу сдать на переработку старые и нерабочие мобильные телефоны, компьютерную технику и игровые приставки, провода, видеокамеры, магнитофоны, бытовую технику, инструменты, электронные сигареты, а также старые сковородки и кастрюли.

Организаторы отмечаю, что переработка помогает вернуть в производство сырье – пластмассы и металлы, а также исключить попадание в атмосферу, почву и воду опасных отходов.

По результатам ранее проведенных акций "Электронный сбор" нижегородцы отправили на переработку более 26 тонн техники. Подробнее об акции можно узнать в соцсетях организаторов.

Напомним, 1 сентября 2023 года в России вступили в силу новые правила утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Они устанавливают обязательную глубину утилизации электроники, а также вводят требования для утилизаторов по обладанию необходимых мощностей и системы весового контроля.